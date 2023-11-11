Скандал с бойцами СВО прокомментировала ассоциация рестораторов Татарстана

Рестораторы и отельеры Татарстана отреагировали на скандал, связанный с недопуском бойцов батальона "Алга" в развлекательные заведения Казани, сообщает издание "Бизнес-online". Один из ресторанов, в котором произоло ЧП, публично извинился перед бойцами Специального высшего образования за несовпадение мнений в отношении их формы одежды и дресс-кода заведения.



Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана выразила свою поддержку и уважение к участникам СВО. Организация также отметила, что каждый месяц сотни ресторанов в республике активно участвуют в отправке продовольственных грузов и помогают доставить поддержку непосредственно участникам СВО.