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Си Цзиньпин и Эрдоган завершили работу в Казани

Напомним, саммит проходит в Казани с 22 по 24 о...

Пресс-служба раиса РТ

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Глава КНР Си Цзиньпин улетел из Казани. Об этом рассказали в пресс-службе раиса Татарстана.

Специалист подчеркнул, что встречи прошли успешно, председатель Китая назвал Республику Татарстан хорошим местом.

Напомним, Си Цзиньпин увиделся с главой РФ 22 октября 2024 года. Тогда эксперты обменялись мнениями по украинскому вопросу и обстановке в мире, а также поговорили о торговом сотрудничестве.

Президент Турции тоже попрощался с Владимиром Владимировичем и уехал в аэропорт.

На так давно в ходе встречи с Путиным он сообщил, что между государствами устраняют проблемы в банковской сфере. центробанками государств.

Напомним, саммит проходит в Казани с 22 по 24 октября 2024 года.

Ранее мы писали о том, что глава Азербайджана и премьер-министр Армении обменялись фразами во время заседания.

2 главы государства на заседании сидели вместе.

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