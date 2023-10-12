Появились фотографии будущего облика ТЦ «Кольцо» в Казани после реконструкции

В телеграм-канале архитектурного бюро Heads Group опубликовали доработанные рендерные фотографии будущей реконструкции казанского торгового центра «Кольцо».

Представители архитектурного бюро заявили, что в интернете вновь заговорили про реконструкцию торгового центра и стал показывать неактуальные рендеры. Они не смогли пройти мимо, в связи с чем приняли речение продемонстрировать самые свежие визуализации предстоящих работ.

В Heads Group также подтвердили, что проект на данный момент находится на стадии согласования. Подробнее изучить его можно на официальном сайте.

В подробном проекте раскрывается смысл деталей нового облика торгового центра. К примеру, сетчатый фасад, который закрывает объем здания по всему периметру сравнивается с кружевными занавесками, которые традиционно используются в татарских домах. Отмечается также, что внутренняя часть нового здания наполняется площадями под различные функции, а переходной зонов между существующей и новой частью ТРК «Кольцо» стал атриум, который позволит сохранит пешеходную связь между Пушкина и Бутлерова.