Сергей Лазарев выступит в Альметьевске на День нефтяника 1 сентября

В Альметьевске уже 1 сентября 2024 года, на День нефтяника на сцену выйдет Сергей Лазарев.

Кроме того, в этот день выступят Гарик Сукачев и Ильдар Абдразаков.

Будут на месте и местные артисты. Татарстанцы и Абдразаков выйдут на пл. Ленина с 20 часов, а Сергей Лазарев придет в Дом Культуры «Нефтьче» в 21:00.

Ранее мы писали о том, что организация «Магазин Магазинов» опубликовала эскизы торгового центра «Кольцо» в Казани. Работы начались 5 августа 2024 года.

Кроме того, мы говорили, что сотрудники ГУФСС по Республике Татарстан выделили 9 миллионов рублей на покупку авиационных билетов для мигрантов, которых планируют выдворить из России. Документ опубликован на сайте государственных закупок. Заявки начнут приниматься круглые сутки, в частности в выходные дни и праздники. Заявки начнут приниматься круглые сутки.