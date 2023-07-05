Сдавливала функционально значимые структуры мозга: в Челнах мужчине удалили большую опухоль

В Челнах 72-летнему пенсионеру из мозга вырезали большую опухоль

В Набережных Челнах 72-летнему пожилому мужчине сделали операцию, в результате которой была удалена опухоль. В пресс-службе Больницы скорой медицинской помощи сообщили, что изначально пациент попал в больницу с нарушением сознания, речи а частичной обездвиженностью рук. Врачи предположили, что это может быть инсульт, но после МРТ-исследования с контрастным усилением сделали вывод, что в головном мозге находится большая опухоль.

Как рассказали медики, ее опасность в том, что нарушения в виде головной боли и ухудшения зрения редко вызывают особое беспокойство у пациента и близких. Особые признаки проявляются, когда опухоль увеличивается в размерах и начинает сдавливать функционально значимые структуры мозга, отметил нейрохирург Оксана Карпова.

Операция длилась пять часов. За это время врачи удалили опухоль. После этого у пенсионера начали восстанавливаться речь и навыки приема пищи.