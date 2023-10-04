С инициативой никто не обращался: в Казани не планируют называть улицу в честь Жириновского

В Казани не планируют называть улицу в честь Владимира Жириновского

Власти Казани пока что не планируют присваивать имя Владимира Жириновского какой-либо из улиц города, сообщает «Ъ-Казань», получив ответ в мэрии города.

В пресс-службе пояснили, что в соответствии с действующим положением о комиссии по топонимике муниципального образования Казани обращения с предложением об увековечении памяти выдающихся личностей принимаются по истечении одного года со дня смерти указанных в обращении личностей. Спустя год же после смерти лидера ЛДПР в мэрию с такой инициативой никто не обращался.

Напомним, что аллея имени Владимира жириновского появилась в начале октября в садовом некоммерческом товариществе «Светлый Яр». Решение было принято исполкомом Высокогорского сельского поселения.