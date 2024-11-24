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В Татарстане выделят 10 млрд рублей на благоустройство дворов в 2025 году

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В 2025 году власти Республики Татарстан намерены направить 10 миллиардов рублей на улучшение состояния дворов. Об этом на совещании в Доме правительства Республики Татарстан рассказала директор Института развитых городов РТ Наиля Зиннатуллина.

Планируется, что в 16 муниципальных образованиях будут проведены работы по благоустройству прилегающих территорий. Схемы благоустройства будут представлены жителям в конце декабря.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил завершить работы до лета и обеспечить их высокое качество.

Ранее стало известно, что казанцы готовы потратить 17 тысяч рублей на покупку новогодних подарков.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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