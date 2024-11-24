В Татарстане выделят 10 млрд рублей на благоустройство дворов в 2025 году

В 2025 году власти Республики Татарстан намерены направить 10 миллиардов рублей на улучшение состояния дворов. Об этом на совещании в Доме правительства Республики Татарстан рассказала директор Института развитых городов РТ Наиля Зиннатуллина.

Планируется, что в 16 муниципальных образованиях будут проведены работы по благоустройству прилегающих территорий. Схемы благоустройства будут представлены жителям в конце декабря.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил завершить работы до лета и обеспечить их высокое качество.

Ранее стало известно, что казанцы готовы потратить 17 тысяч рублей на покупку новогодних подарков.