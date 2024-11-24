В Татарстане выделят 10 млрд рублей на благоустройство дворов в 2025 году
В 2025 году власти Республики Татарстан намерены направить 10 миллиардов рублей на улучшение состояния дворов. Об этом на совещании в Доме правительства Республики Татарстан рассказала директор Института развитых городов РТ Наиля Зиннатуллина.
Планируется, что в 16 муниципальных образованиях будут проведены работы по благоустройству прилегающих территорий. Схемы благоустройства будут представлены жителям в конце декабря.
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил завершить работы до лета и обеспечить их высокое качество.
Ранее стало известно, что казанцы готовы потратить 17 тысяч рублей на покупку новогодних подарков.
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