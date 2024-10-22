Подготовка к саммиту БРИКС в Казани обошлась в 20 миллиардов рублей

Глава Казани Ильсур Метшин сообщил РИА «Новости», что на подготовку к саммиту БРИКС было потрачено 20 миллиардов рублей.

Мэр отметил, что почти 8 миллиардов рублей "пошли" на дороги и благоустройство. Еще 5 миллиардов рублей было потрачено на обновление в спортивной сфере.

Кроме того, отельеры улучшили номерной фонд и подготовили номера по международным стандартам. На все это ушло 1 миллиард.

Помимо этого, к мероприятию обновили фасады 38 домов и купили новый общественный транспорт на сумму более 5 млрд рублей.

Однако 20 миллиардов было вложено именно в самые крупные проекты, добавил Ильсур Метшин.

Ранее мы писали о том, что Владимир Владимирович Путин пошутил, что Моди понимает его и без переводчика. Встреча состоялась в региональной столице Татарстана во время саммита БРИКС. Мероприятие сопровождалось переводом.