Новости Казани
· Алина Алмакаева

Режим работы общественного транспорта в Казани

Подписаться в Telegram

Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники в Казани.

В Казани транспорт будет ходить по графику выходного дня:

Наземный транспорт: 1 января с 05:30 до 23:30;

Метрополитен будет работать без изменений — с 06:00 до 00:00;

В ночь с 31 декабря на 1 января график метро и транспорта продлен до 02:00 ночи;

Также будут дополнительные автобусы. Их подадут к центральному стадиону в период празднования Рождества. К 01:30 организуют подачу троллейбуса по маршруту №2, а также маршрутам автобусов № 6, 23 и 30.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

16 часов назад

В Казани на пересечении М7 и М12 планируют построить склад за 1,5 миллиарда

Лонгриды

день назад

«Праздники не в бокале, а в головах»: сколько можно пить на новогодних праздниках, чтобы не проснуться у нарколога

организация по травли муравьев и тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани за 31 декабря произошло 124 ДТП

Интересное в Казани

2 дня назад

«Вкусно и полезно»: новый вид фастфуда покоряет Казань

монтаж электропроводки в Екатеринбурге

Новости Татарстана

20 часов назад

С нового года повысилась стоимость проезда на общественном транспорте

Новости Казани

4 часа назад

Сильнейшие морозы в Казани продержатся все новогодние каникулы

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани выросла стоимость проезда в общественном транспорте

Новости Татарстана

17 часов назад

Первым ребёнком, который родился в РТ в 2024 году оказался мальчик
Лонгриды
день назад

«Праздники не в бокале, а в головах»: сколько можно пить на новогодних праздниках, чтобы не проснуться у нарколога

«Праздники не в бокале, а в головах»: сколько можно пить на новогодних праздниках, чтобы не проснуться у нарколога

Новости Казани

46 минут назад

В Казани отменили праздничные мероприятия из-за морозов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Республике Татарстан выросли цены на бензин АИ-98 и дизельное топливо

Новости Казани

4 часа назад

Сильнейшие морозы в Казани продержатся все новогодние каникулы

Новости Татарстана

16 часов назад

В РТ за 2023 год в почти в 2 раза вырос экспорт халяльной продукции

Победитель шоу «Вызов» из Татарстана Данила Калиникин: «Это уникальная возможность ощутить себя ребёнком!»
Лонгриды
3 дня назад

Победитель шоу «Вызов» из Татарстана Данила Калиникин: «Это уникальная возможность ощутить себя ребёнком!»

Новости Татарстана

16 часов назад

В Казани на пересечении М7 и М12 планируют построить склад за 1,5 миллиарда

Новости Татарстана

17 часов назад

Первым ребёнком, который родился в РТ в 2024 году оказался мальчик

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане с начала 2024 года родилось 60 младенцев
Инновационная стоматология: цифровизация и объединение с диетологией
Интересное в Казани
6 дней назад

Инновационная стоматология: цифровизация и объединение с диетологией