Режим работы общественного транспорта в Казани

Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники в Казани.

В Казани транспорт будет ходить по графику выходного дня:

Наземный транспорт: 1 января с 05:30 до 23:30;

Метрополитен будет работать без изменений — с 06:00 до 00:00;

В ночь с 31 декабря на 1 января график метро и транспорта продлен до 02:00 ночи;

Также будут дополнительные автобусы. Их подадут к центральному стадиону в период празднования Рождества. К 01:30 организуют подачу троллейбуса по маршруту №2, а также маршрутам автобусов № 6, 23 и 30.