«Решили, что лучше уехать в Канаду»: Сергачев рассказал, почему не стал подписывать контракт с «Ак Барсом»

Михаил Сергачёв рассказал об отказе подписывать контракт с ХК Казани «Ак Барсом»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал, как чуть не перешел в ХК Казани «Ак Барс». Сам хоккеист является воспитанником другого клуба Татарстана - «Нефтехимик». В юном возрасте он сменил систему нижнекамской команды на систему «Ак Барса». В Молодежной хоккейной лиге защитник дебютировал за казанский «Ирбис» в сезоне 2014/15 и набрал в чемпионате восемь результативных баллов.

В интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак» Сергачев рассказал, что его агент подсказал ему необходимость уезжать. С его слов, чтобы получить контракт в «Ак Барсе», спортсмену необходимо было на год отправиться в сборную. Тогда проводился эксперимент: юниорская сборная провела сезон в МХЛ. Подобная практика, с его слов, есть и в университетской лиге США.

«Тренеры узнали, что меня приглашают в сборную, и просили остаться — а за полгода до этого говорили, что нужно уезжать. Если бы я остался, то подписал бы трёхлетний контракт, выйти из которого уже не смог бы. Посовещались с родителями и агентом и решили, что лучше уехать в Канаду».