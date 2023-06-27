Ремонт закончат раньше срока: в Челнах инфекционная больница уже осенью начнет принимать пациентов в блоке "Г"

В Челнах капремонт в блоке «Г» инфекционной больницы планируют закончить 1 сентября

Управление информационной политики и по связям с общественностью

Глава Набережных Челнов Наиль Магдеев оценил проведения капитального ремонта инфекционной больницы, где ведутся работы в блоке "Г", который является одним из самых масштабных в медицинском учреждении.

На объекте трудятся около ста человек. На данный момент заключены контракты по мебели, уже поступила часть медицинского оборудования. Главный врач инфекционной больницы Ришат Нугманов рассказал, что срок окончания работ - 1 сентября, в связи с чем уже в осенне-зимний период будут приниматься пациенты.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью

Глава город подчеркнул, что работы ведутся с опережением графика, так как срок их окончания по контракту - конец 2023 года. Проект уже прошел государственную экспертизу, а финансовые ресурсы на его реализацию были выделены.

Здание больницы было простроено в 1984 году. В учреждении пять корпусов. Ремонт начали делать в 2018 году, за это время удалось корпусам провести преобразование по всем поэтапно.