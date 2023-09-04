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Рекордное количество: метрополитен Казани за лето перевез больше 9 млн пассажиров

Метрополитен Казани перевез летом 2023 года больше 9 млн пассажиров
Рекордное количество: метрополитен Казани за лето перевез больше 9 млн пассажиров

Даниил Мурзов

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За лето 2023 года метрополитен Казани перевел 9 миллионов 318 тысяч 750 пассажиров. В мэрии привели статистику прошлого года, чтобы сравнить данные - летом 2022 года метрополитен перевез 8 миллионов 196 тысяч 294 человека.

Как сообщили специалисты МУП «Метроэлектротранс», еще в 2021 году метрополитеном за лето пользовались около 7 миллионов человек, а в 2020 - лишь 5 миллионов.

Напомним, что только в День города и республики метрополитен столицы Татарстана первез рекордное количество человек - 181 тыс. 62 пассажира. Годом ранее 30 августа было перевезено 155,6 тысячи пассажиров.

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