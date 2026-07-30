Нефтяная отрасль Татарстана приняла более 130 студентов в составе студотрядов
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Нефтяные предприятия Татарстана приняли на работу более 130 участников студенческих отрядов. Для республики трудоустройство студентов на объекты нефтедобычи стало стратегическим направлением работы студотрядов. Этот опыт позволяет молодым людям познакомиться с реальным производством, получить первые профессиональные навыки и заработать. Компании, в свою очередь, получают мотивированных и уже немного знакомых с делом сотрудников. Для многих студентов это первый серьезный шаг к построению карьеры в нефтяной отрасли. Студенческие отряды Татарстана продолжают активно развивать это направление, обеспечивая преемственность поколений.
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