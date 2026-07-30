Экономика

Нефтяная отрасль Татарстана приняла более 130 студентов в составе студотрядов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Более 130 студентов трудоустроены на предприяти...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Нефтяные предприятия Татарстана приняли на работу более 130 участников студенческих отрядов. Для республики трудоустройство студентов на объекты нефтедобычи стало стратегическим направлением работы студотрядов. Этот опыт позволяет молодым людям познакомиться с реальным производством, получить первые профессиональные навыки и заработать. Компании, в свою очередь, получают мотивированных и уже немного знакомых с делом сотрудников. Для многих студентов это первый серьезный шаг к построению карьеры в нефтяной отрасли. Студенческие отряды Татарстана продолжают активно развивать это направление, обеспечивая преемственность поколений.

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