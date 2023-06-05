Новости Казани
· Полина Модестова

"Развернут работы по локализации": в Казани произошло семь провалов на третьем северном коллекторе

В Казани за полтора года произошло 7 новых провалов на третьем северном коллекторе
Подписаться в Telegram

В рамках делового понедельника в мэрии Казани выступил первый замдиректора МУП "Водоканал" Марат Салахов. Он отметил, что в Казани с начала 2022 года произошло семь новых провалов на третьем северном коллекторе - в районе ЖК "Магеллан", "Татнефть Арены", проспекта Ямашева и улицы Бондаренко. Во время реконструкции специалисты обнаружили большое количество скрытых разрушений трубопровода. Марат Салахов отметил, что было принято решение развернуть работы по локализации, а также устранению новых провалов для недопущения прекращения канализования больше 300 тысяч жителей Ново-Савиновского района поселка Дербышки.

Протяженность третьего северного коллектора составляет 8 км, из которых 4,7 км - ветхие сети. На данный момент проводятся работы по реконструкции 2,3 тыс. м коллектора, а на 2,4 тыс. м, которые не вошли в инвестиционную программу, источник финансирования еще не был определен. Работы по реконструкции сетей планируют завершить в июне. Окончательное благоустройство - в августе.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

2 часа назад

В России таких еще нет: в РЖД рассказали о строительстве высокоскоростной магистрали между Москвой и Казанью

Общество

19 часов назад

Обходите эти консервы в магазине стороной: эксперт рассказал на что обратить внимание при выборе рыбных деликатесов

чтоп оставиь на вентиляцию чтобы не проползали тараканы

Новости Казани

день назад

"Ничего своего нет": Галявиев не смог оплатить услуги адвоката - тот попросил их из федерального бюджета

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз

школьный фотограф в Нижнем Новгороде

Общество

17 часов назад

Больше 100 тысяч россиян подверглись укусу клещей в 2023 году: врач рассказала, как защититься от паразита

Новости Казани

день назад

В Татарстане на трассе произошла смертельная авария с грузовиком

Новости Казани

20 часов назад

Известны дата и место проведения Китайского Сабантуя в Казани

Новости Казани

час назад

"Развернут работы по локализации": в Казани произошло семь провалов на третьем северном коллекторе
Новости Казани
день назад

Раис Татарстана Минниханов поручил обеспечить для жителей региона безопасный отдых на пляжах

Раис Татарстана Минниханов поручил обеспечить для жителей региона безопасный отдых на пляжах

Новости Казани

2 часа назад

Будут учитывать современные тенденции: в Казани 43 млн потратят на ремонт конференц-зала КГМУ

Новости Казани

3 часа назад

Решается вопрос с датой установки: в Казани выбрано место для памятника Девятаеву

Новости Казани

3 часа назад

Станет крупным логистическим хабом: прогнозируется бум строительства логопарков на трассе М12 Москва-Казань

Общество

19 часов назад

Теперь без согласия органов опеки: Омбудсмен Волынец объяснила условия нового закона о трудоустройстве несовершеннолетних
"Задача фонда - оказывать помощь военнослужащим": стало известно имя председателя госфонда поддержки участников СВО
Новости Казани
2 часа назад

"Задача фонда - оказывать помощь военнослужащим": стало известно имя председателя госфонда поддержки участников СВО

Новости Казани

день назад

Синоптики предупредили жителей Татарстана о тумане и грозе

Новости Казани

2 дня назад

Поезд, следовавший из Барнаула, насмерть сбил человека под Казанью

Новости Казани

2 дня назад

Рухнувшее в Казани дерево перекрыло дорогу на Батыршина и стало причиной большой пробки
Ипотека за 1 рубль в месяц, покупка без первоначалки и не только: малоизвестные способы выгодно купить квартиру в Казани
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ипотека за 1 рубль в месяц, покупка без первоначалки и не только: малоизвестные способы выгодно купить квартиру в Казани