"Развернут работы по локализации": в Казани произошло семь провалов на третьем северном коллекторе

В Казани за полтора года произошло 7 новых провалов на третьем северном коллекторе

В рамках делового понедельника в мэрии Казани выступил первый замдиректора МУП "Водоканал" Марат Салахов. Он отметил, что в Казани с начала 2022 года произошло семь новых провалов на третьем северном коллекторе - в районе ЖК "Магеллан", "Татнефть Арены", проспекта Ямашева и улицы Бондаренко. Во время реконструкции специалисты обнаружили большое количество скрытых разрушений трубопровода. Марат Салахов отметил, что было принято решение развернуть работы по локализации, а также устранению новых провалов для недопущения прекращения канализования больше 300 тысяч жителей Ново-Савиновского района поселка Дербышки.

Протяженность третьего северного коллектора составляет 8 км, из которых 4,7 км - ветхие сети. На данный момент проводятся работы по реконструкции 2,3 тыс. м коллектора, а на 2,4 тыс. м, которые не вошли в инвестиционную программу, источник финансирования еще не был определен. Работы по реконструкции сетей планируют завершить в июне. Окончательное благоустройство - в августе.