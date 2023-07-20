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Разрушился верхний свод трубопровода: в Казани до завтра будут устранять аварию с провалом асфальта

В Казани до 21 июля «Водоканал» устранит аварию на сетях водоотведения возле цирка
Разрушился верхний свод трубопровода: в Казани до завтра будут устранять аварию с провалом асфальта

Оксиния Самринова

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Сегодня возле здания Казанского цирка, где произошел провал асфальта над канализационным коллектором, работают 10 единиц техники и 15 человек. В мэрии отметили, что провал будет устранен уже к завтрашнему дню. Напомним, что авария произошла вчера, 19 июля, в связи с разрушение верхнего свода трубопровода 1980 года постройки.

Для устранения провала специалистами будет заменен участок трубопровода в 15 погонных метров. Отмечается, что сложностей с проведением таких работ почти нет. Все работы выполняются без отключения сетей водоотведения, из-за чего на участке были установлены откачивающие средства.

Трубопровод планируют заменить методом «труба в трубе» - это способ стандартный и удобный. На время проведения работ была закрыта одна из трех полос на Кремлевской Набережной. Движение будет восстановлено завтра, когда восстановят коллектор.

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