Расскажет, в чем заключается "магия" мозга: профессор МГУ проведет в Казани лекцию о работе мозга человека

На лекции в IT-парке Казани профессор МГУ расскажет о мозге человека

На лекции, которая пройдет в IT-парке Казани, расскажут о работе мозга человека. Встречу проведут доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов Биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Каплан.

В ходе мероприятия все присутствующие смогут узнать, существует ли предел возможность человеческого мозга, а также о том, в чем заключается "магия" этого органа. Профессор расскажет о свободе воли и о том, как свободно принимать решения вопреки природе и "заложенной программе".

Вход на мероприятия свободный при регистрации по ссылке. Лекция будет проходить в конференц-зале IT-парка на Петербургской, 52, 9 июля в 18:00.