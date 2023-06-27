Расширили пилотный проект: в Татарстане разрабатывают систему оказания ранней помощи

Татарстан расширил пилотный проект по созданию системы оказания ранней помощи

Татарстан расширил список районов республики, где будет проведен пилотный проект по организации системы оказания услуг ранней помощи. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

На данный момент в список входят Казань, Набережные Челны, Высокогорский и Тукаевский районы Татарстана. Теперь же в него включат и Альметьевский, Зеленодольский, Елабужский и Нижнекамский районы региона. Портал realnoevremya.ru публикует перечень дополнительных поставщиков услуг ранней помощи, которые теперь тоже принимают участие в реализации пилотного проекта.

Напомним, что ранняя помощь - это комплекс медицинских, психолого-педагогических и социальных услуг, которые оказываются на межведомственной основе детям целевой группы и их семьям.

Главная цель - раннее выявление детей целевой группы, формирование физического и психического здоровья, содействие их оптимальному развитию, а также включение в среду сверстников и их интеграция в общество.