Расширили пилотный проект: в Татарстане разрабатывают систему оказания ранней помощи
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Татарстан расширил список районов республики, где будет проведен пилотный проект по организации системы оказания услуг ранней помощи. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.
На данный момент в список входят Казань, Набережные Челны, Высокогорский и Тукаевский районы Татарстана. Теперь же в него включат и Альметьевский, Зеленодольский, Елабужский и Нижнекамский районы региона. Портал realnoevremya.ru публикует перечень дополнительных поставщиков услуг ранней помощи, которые теперь тоже принимают участие в реализации пилотного проекта.
Напомним, что ранняя помощь - это комплекс медицинских, психолого-педагогических и социальных услуг, которые оказываются на межведомственной основе детям целевой группы и их семьям.
Главная цель - раннее выявление детей целевой группы, формирование физического и психического здоровья, содействие их оптимальному развитию, а также включение в среду сверстников и их интеграция в общество.