Новости Казани
· Полина Модестова

"Расположена в болотистом низинном месте": в Татарстане реконструируют подстанцию "Тойма-2"

В Татарстане за 1,1 миллиарда за год реконструируют подстанцию «Тойма-2» 1989 года
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Стало известно, что сетевая компания под руководством Ильшата Фардиева находится в поисках подрядчика для проведения реконструкции подстанции "Тойма-2". Тендер на сумму более 1,1 млрд рублей был опубликован на сайте госзакупок.

Запуск объекта в эксплуатацию, судя по технической документации, запланирован на август 2024 года. Реконструкцией занимается компания "КЭР-Холдинг", которая является ответственной за проектирование и восстановление подстанции.

Напомним, что "Тойма-2" расположена в болотистом низинном месте, в связи с чем при проектировании было принято решение построить ее на новом месте. В прошлом году в постановление кабинета министров Республики Татарстан было внесено изменение, которое предусматривает размещение объекта на размежеванной территории Елабужского и Менделеевского районов.

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