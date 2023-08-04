Раскроют секреты: в Казани пройдет мастер-класс по изготовлению брелоков

На мастер-классе в Присутственных местах жителям Казани раскроют секреты кожевенного дела

В Казани, во дворе Присутственных мест Кремя столицы РТ, 6 августа проведут бесплатный мастер-класс по изготовлению брелоков.

На занятии можно будет познакомиться с кожевенным делом и его секретами, узнать от мастеров об инструментах и начать изготавливать сувениры. К мастер-классу может присоединиться любой желающий, чем возраст старше семи лет. Для этого необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Занятия будут проходить трижды: в 10:00, 10:20 и 10:40. В случае, если в этот день будет непогода, либо же похолодает и температура воздуха опустится ниже +15, мастер-класс будет перенесен в здание Присутственных мест.