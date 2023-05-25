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Раис Татарстана случайно рассекретил новую модель "Москвича" в Китае (фото)

Раис Татарстана Минниханов случайно рассекретил новую модель "Москвича" в Китае
Раис Татарстана случайно рассекретил новую модель "Москвича" в Китае (фото)

Фото: открытые источники

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Раис Татарстана Рустам Минниханов случайно рассекретил новую модель "Москвича". Он показал краш-тест китайского кроссовера JAC S3, который, как ожидается, вольется в модельную линейку "Москвича".
Во время визита в Китай глава Татарстана посетил завод JAC.

"На испытательном полигоне провели краш-тест нашего автомобиля „Москвич“. Судя по результатам, система безопасности сработала „на отлично“", — отчитался Минниханов.

В "Москвиче", как назвал его Минниханов, многие сразу узнали китайское авто, которое и получит шидик московского автозавода. В КНР модель выпускается с 2019 года.

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