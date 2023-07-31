Пыталась защитить дочь: в Казани пенсионерку задержали за поджог военкомата

В Казани 62-летняя женщина задержана за попытку поджога военкомата

В Казани была задержана пенсионерка, которая пыталась поджечь здание военкомата.

Как сообщает телеграм-канал Baza, женщина в возрасте 62 лет совершила попытку пожога военкомата вечером 29 июля. По предварительным данным известным на данный момент, она пришла к зданию военного комиссариата Московского и Кировского района, расположенного на Кызыл-Армейской, облила стену бензином и подожгла ее.

Как рассказала пенсионерка во время задержания, она сделала это по требованию сотрудника ФСБ. С ее слов, ей позвонил неизвестный, представился сотрудником спецслужбы и сообщил, что женщине нужно сделать это, чтобы у ее дочери не было проблем. Пенсионерка отравилась на дело, пытаясь спасти дочь.