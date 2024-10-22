Глава государства Владимир Владимирович Путин уже в Казани, где в период с 22 по 24 октября 2024 года, состоится саммит БРИКС. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

В течение 3 следующих дней Путин проведет как минимум 14 2-сторонних встреч с деловыми партнерами союза.

Известно, что уже 22 октября президент откроет мероприятие дружеским обедом в Казанской ратуше. Кроме того, глава России планирует увидеться с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, президентом Египта, премьером Индии, лидером Южно-Африканской Республики, а также с президентом Нового банка развития БРИКС, пишет издание ТАСС.

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Ранее мы писали о том, что президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему не участвует в саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября 2024 года.