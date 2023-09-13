Пустят дополнительные электрички: Казань и Ульяновск вновь соединят поезда

Между Казанью и Ульяновском с 14 сентября запустят дополнительные электрички

Движение пригородных поездов между Казанью и Ульяновском возобновится на этой неделе, по понедельникам и четвергам. Сообщается, что уже с 14 сентября электричка №6751/6753, следующая из Казани в Ульяновск, будет ходить по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. В обратном же направлении состав №6752/6754 начнется передвигаться с 15 сентября по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам.

В связи с этим периодической движения пригородных поездов Казань - Бурундуки - Казань изменится. С 14 сентября электричка, следующая по маршруту Казань - Бурундуки, будет ходить по понедельникам, вторникам и средам, а в обратном направлении с 15 сентября - по вторникам, средам и четвергам.