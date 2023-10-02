Проводятся предпроектные исследования: в Казани работают над благоустройством озера Кабан

В Казани работают над проектом благоустройства третьей очереди озера Кабан

В Казани для разработки эскизных решений благоустройства третьей очереди озера Казани проводятся предпроектные исследования и сбор актуальных данных, сообщает «БИЗНЕС Online».

Известно, что третья очередь набережной рассматривается в комплексе с благоустройством исторической улицы Шигабутдинова Марджани. Над проектом трудится межведомственная команда, в состав которой входят мэрия Казани, комитет внешнего благоустройства города, бюро «Архитектурный десант», Институт развития городов РТ, Ресурсоснабжающие организации, собственники объекта и другие интересанты территории.

Напомним, что первая очередь благоустройства озера Кабан со стороны Марселя Салимжанова была завершена в 2018 года. Следующий участок набережной открыли в 2020 году. Концепция развития территории Старо-Татарской слободы, примыкающей к озеру Кабан, была презентована Рустаму Минниханову в феврале 2023 года.