Путин выразил готовность России делиться опытом на форуме «Формируя будущее» в Казани

Президент России поприветствовал руководителей министерств образования, приехавших в Казань из разных стран, научные организации, педагогов на первом Международном форуме министров образования.

Глава государства отметил, что очень важно, чтобы у людей была возможность получать образования, а главное - чтобы эти возможности были равными. Государство же должно гарантировать его доступность и внедрять современные стандарты.

В России за последние 20 лет провели модернизацию всей системы образования. Он заявил, что в стране была создана современная модель управления и оценки качеств образования. Владимир Путин отметил, что нашла страна готова делиться опытом, а также оказывать поддержку в создании инфраструктуры образования по российским стандартам.

Президент подчеркнул готовность России делиться достижениями отечественной педагогики, а также поддерживать права каждого народа и страны на сохранение своей самобытности и традиционных ценностей.