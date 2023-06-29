Проведут ремонтные работы: в Челнах на нескольких участках дорог отключат светофоры

В Челнах на некоторых участках дорог 29 июня отключат светофор

В Набережных Челнах сегодня, 29 июня 2023 года, будут временно отключены светофоры. Такая мера связана с проведением ремонтных работ на дорогах. Отключение затронет участки от Трубного проезда до Производственного проезда и от Трубного проезда до Индустриального проезда.

Водителей, двигающихся по вышеуказанным участкам, просят быть особо внимательными на дорогах, а также четко соблюдать все правила дорожного движения.