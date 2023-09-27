Проведут праздник: в Старо-Татарской слободе проведут праздник «Иске Татар бистәсендә Сөмбелә»

В сквере Зайни Султана в Казани проведут праздник «Иске Татар бистәсендә Сөмбелә»

В сквере Зайни Султана в эту субботу, 30 сентября, проведут праздник «Иске Татар бистәсендә Сөмбелә». В старину татарский народ устраивал его после уборки урожая и выражал таким образом благодарность осени.

Посетителей ждет театрализованное представление. На сцену выйдут образы Игенче карт, богини урожая и плодородия Сөмбелә, Воды, Земли, Солнца и Воздуха. Исполнены роли будут профессиональными артистами вместе с воспитанницей татарской детской театральной студии «Апуш» Аркя Мингалеевой.

Участие в мероприятии будут принимать народный артист Татарстана Мингол Галиев, певицы Казанской филармонии Ясним и Алсу Валиуллина, певец и радио- и телеведущий Зульфат Зиннуров, а также баянист Ильназ Дудкин.

Завершится представление песенным хороводом с гостями праздника. Начнется он в 13:00 возле мечети Шигабутдина Маржани.