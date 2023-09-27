Протяженность - 13 километров: в столице РТ организуют поход вдоль Казанки до Голубых озер

Жители Казани пройдут 13 км вдоль Казанки до Голубых озер

Жители Казани смогут 29 сентября присоединиться к походу из города вдоль реки Казанки до Большого Голубого озера. Участников мероприятия ждет пятичасовое познавательное путешествие, протяженность которого - 13 км.

Маршрут начнется у здания №17 по улице Гаврилова, а завершится у обновленной территории Большого Голубого озера. В обратную сторону для всех участников будет организован трансфер.

Присоединится к мероприятию могут все желающие, чей возраст старше 16 лет. Для участия необходимо зарегистрироваться. Начало похода в 10 часов утра. Отмечается, что если погодные условия не будут позволять отправиться на прогулку, то встречу могут перенести.

Поход будет организован в честь 42-километрового маршрута «От Голубых озер до Волги». Он объединит все парки проекта и станет знаковой городской туристической тропой.