Прокуратура: частная школа в центре Казани работала без лицензии

Казанская прокуратура зафиксировала нарушения законодательства в области образования в частной школе и возбудила административное дело в отношении руководителя учебного учреждения.

Говорится о школе «Тринити», которая располагается в центре Казани. Учреждение проводило уроки без лицензии.

Прокуратура Вахитовского района инициировала административное производство в отношении руководителя школы.

Ранее мы писали о том, что в Казани 24 июня посетитель бара попал в больницу с пробитой головой.

Приятель пострадавшего рассказал, что мужчины отдыхали в заведении, в один момент потерпевший вышел на улицу подышать воздухом. Через время люди услышали глухой хлопок. Его друг, когда вышел на улицу, увидел убегающего человека. Правоохранители уже начали расследовать инцидент, хулигана уже разыскивают.