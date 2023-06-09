Пройдет ряд фестивалей: стало известно, как в Челнах отметят День России

В Челнах в День России 12 июня пройдет ряд фестивалей и концертов

В Набережных Челнах 12 июня будут проходить самые разные мероприятия, посвященные Дню России. Сообщается, что на площадках, расположенных в трех районах города, проведут мероприятия в разных форматах. Среди них квесты, мастер-классы, флеш-мобы, танцевальные марафоны, встречи с артистами и писателями, а также и другие развлечения.

Жителей Набережных Челнов приглашают посетить творческие и концертные программы.

В 12:00 в парке Победы начнется программа "Вместе мы - Россия!". В то же время в парке "Азалтык" дадут старт концерту "Этой силе есть имя - Россия!", а в парке культуры и отдыха пос. ГЭС - программе "Мы вместе!".

В 16:00 на бульваре "Энтузиастов" проведут концертную программу "Как молоды мы были", а на набережной Г. Тукая - велоквест по историческим места "Я живу в России!".

В 18:00 концерт "О прошлом для будущего" начнется на бульваре "Шишкинском", а на набережной Г. Тукая в этом время будет проходить молодежный музыкально-инструментальный фестиваль "Батарейка".