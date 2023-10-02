Проект состоит из трех этапов: в Казани пройдет конкурс молодежных инициатив

В Казани проведут конкурс молодежных инициатив «ПЛАТФОРМА»

Молодежный центр имени А. Гайдара в Казани продолжает принимать заявки для участия в проекте молодежных инициатив «Платформа». Цель проекта - создание интеллектуально-развлекательной площадки для развития молодых специалистов предприятий Казани и популяризации рабочих профессий.

Сообщается, что проект молодежных инициатив состоит из трех этапов:

командообразующая игра «КОРПОРАТ», которую проведут 8 ноября;

интеллектуально-развлекательная игра «КВИЗ», которая пройдет 9 ноября;

конкурс проектов среди молодых специалистов предприятий и организаций города Казани «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ-2023», который пройдет 10 ноября.

Участие организации обязательно во всех этапах. Участники в I и II этапе не могут повторяться. Принимать участие можно всем желающим от 18 до 35 лет включительно. Заявки принимаются до 16 октября.