Продолжают вводить в заблуждение: главного врача клиники Spina в Казани подозревают в подделке дипломов

Главврача клиники Казани Spina подозревают в подделке дипломов специалистов

В Татарстанское УФАС России поступило сообщение, в котором были изложены сомнения в подлинности дипломов о наличии у специалистов медицинского образования по "Лечебному делу" и "Мануальной терапии". Исходят из данных архива Казанского государственного медицинского университета, вуз не выдавал врачу диплом о наличии профильного образования.

Ранее клинике "Spina" уже было выдано предостережение регионального Росздравнадзора из-за поступившей информации о недостоверности сведений о профессиональной подготовке специалистов, которые принимают участие в оказании медицинской помощи. Тогда сеть клиник были предупреждены, что нарушение обязательных требований федерального закона об охране здоровья недопустимо. Несмотря на это, информация о квалификации сотрудников клиники все еще размещается в открытом доступе.