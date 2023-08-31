Продолжался пять минут: в Казани прогремел праздничный салют в честь Дня города и республики

В Казани прогремел праздничный салют в честь Дня города и республики 30 августа

Праздничный концерт прошел накануне, 30 августа, в День города и республики в Казани. Мероприятие состоялось возле «Чаши». На концерте выступали Jony и Клава Кока. Завершился праздник салютом, который прогремел под песню «Мин яратам сине, Татарстан». В этот момент у «Чаши» собрались тысячи людей, которые наблюдали за торжеством, но салют был виден и с других точек - у «Ривьеры», Казанского кремля и Национальной библиотеки.

Напомним, что концерт начался в Казани в центра семьи «Казан» в 17:00. На сцену выходили Ришат Тухватуллин, Nabi, Амир Ахмадишин, Гузель Уразова, Гульназ Гафурова, Анастасия Макарова, Клава Кока и Jony. Концерт длился пять минут.