Признан пригодным для проведения работ: в Казани отреставрируют здание Александровского детского приюта

В Казани отреставрируют здание Александровского детского приюта на Бутлерова

В Казани на улице Бутлерова будут проведены работы по реставрации здания Александровского детского приюта. Соответствующая информация появилась на сайте Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Здание прошло экспертизу, по результатам которой приют был признан пригодным для проведения реставрационных работ. Реконструкцию объекта можно проводить по предоставленному проекту, при этом обеспечив его сохранность. Публичные слушания по вопросу ожидаются в ближайшее время, после чего будет принято окончательное решение.

Здание Александровского детского приюта относится к объектам культурного наследия. Появилось оно в городе в 1889 году.