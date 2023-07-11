Новости Казани
· Полина Модестова

Приступят ко второму этапу: в Казани на ремонт Фешинского художественного училища направят 854 миллиона

В Казани на ремонт Фешинского художественного училища потратят 854 миллиона
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На сайте госзакупок был опубликован тендер, согласно которому в Казани на ремонт и реставрацию здания художественного училища имени Фешина, расположенного на Карла Маркса, 70, будет направлено 854 миллиона рублей. Средства поступят из бюджета Татарстана.

Напомним, что здание было построено в 1904 году по проекту архитектора Карла Мюфке. Реставрацию аварийного крыла здесь завершили в начале 2021 года. Теперь будет выполняться второй этап реконструкции. Работы должны быть завершены до 1 декабря 2023 года.

Согласно техническому заданию, в здании будет проведен комплекс демонтажных и общестроительных работ, установлена система вентиляции и кондиционирования, а также выполнена замена топления и закуплено мультимедийное интерактивное оборудование. На территории проведут озеленение.

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