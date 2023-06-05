Пришла прохлада: в Татарстане ближайшие несколько дней жарко не будет

В Татарстан под влиянием гребня западного антициклона до 8 июня пришла прохладная погода

В Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан сообщили, что в прошедшие выходные на ее территории проводили активные атмосферные фронты, в результате чего отмечалась неустойчивая погода с кратковременным дождями. Сегодня днем, 5 июня, республика находится под влиянием гребня западного антициклона и температура в течении дня держалась на 19-24 градусах тепла.

В предстоящие несколько дней, 6 и 7 июня, под влиянием гребня антициклона в Татарстане сохранится прохладная погода. Осадков не ожидается на большей части территорий исключением является лишь юго-восток 6 июня. Ночью температура воздуха будет опускаться до 6-12 градусов, а местами до 3-8. Днем ожидается потепление до 19-24 градусов.

В четверг, 8 июня, синоптики прогнозируют днем небольшой дождь, местами гроза, а также сильные ветер. Температура воздуха все также будет держаться на показатели в 19-24 градусов тепла.