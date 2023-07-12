Приобрести можно будет только в заведениях: в Казани на один день ограничат продажу алкоголя

В Казани ограничат продажу алкоголя 15 июля из-за матча за OLIMPBET Суперкубок России

В Татарстане 15 июля будет ограничена розничная торговля алкоголем из-за проведения матча OLIMPBET Суперкубок России-2023. Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал соответствующее постановление. Запрет был принят в соответствии с федеральным законом, который позволяет обеспечить безопасность при проведении игры.

Полный список улиц, на которых нельзя будет приобрести алкоголь, приводится в постановлении. Отмечается, что запрет распространяется лишь на магазины - в точках общественного питания алкоголь продавать будет без изменений.

Напомним, что 15 иля за Суперкубок сразятся московский ЦСКА и петербургский "Зенит". Начало матча в 17:00. На мероприятии выступит группа "Ленинград". Вход исключительно по билетам.