Приняли окончание решение: в Челнах утвердили название новой улицы и нескольких остановок

В Набережных Челнах выбрали название для новой улицы в 72-м микрорайоне

Новая улица в 72-м микрорайоне Набережных Челнов будет названа в честь Анатолия Мирошниченко. Напомним, что она находится на пересечении двух улиц - Плахова и Халфина. Стало известно о принятом решении на заседании горсовета, о чем сообщил заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов.

Депутаты также согласовали и название для новых остановок: "17-й комплекс" на Сармановском тракте", "Улица Сибгатуллина" и "улица Аэродромная".