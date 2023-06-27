Новости Казани
· Полина Модестова

Примут участие 5 тысяч спортсменов: в Казани пройдут спортивные игры стран БРИКС

В июне 2024 года в Казани пройдут спортивные игры стран БРИКС
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В Казани в июне следующего года будут проведены спортивные игры стран БРИКС. Мероприятие включит 22 вида спорта, сообщил министр Владимир Леонов.

Отмечается, что мероприятия проведут отдельно от осеннего саммита БРИКС, оно будет иметь демонстративный характер. В планах у организаторов - включить национальные виды спорта разных стран - гоо, кабадди, капоэйро, джуксей и борьбу на поясах.

Итоговая программа будет утверждена позже с учетом стран БРИКС. Предполагается, что участие в мероприятии примут около 5 тысяч спортсменов.

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