Новости Казани
· Полина Модестова

Приговор был утвержден: стало известно, где будет отбывать наказание устроивший стрельбу в казанской школе Галявиева

Устроившего стрельбу в гимназии №175 в Казани Галявиева отправят в «Черный дельфин»
Приговор был утвержден: стало известно, где будет отбывать наказание устроивший стрельбу в казанской школе Галявиева

pixabay

Подписаться в Telegram

Ильназ Галявиев, который был пожизненно осужден за стрельбу в гимназии Казани, в результате которой погибли девять человек, будет отбывать наказание в колонии «Чёрный дельфин», сообщает «БИЗНЕС Online».

Известно, что сейчас Галявиев находится в одном из СИЗО Казани, но уже в ближайшее время он будет отправлен в колонию для пожизненно осужденных.

Напомним, что молодой человек устроил массовый расстрел в гимназии №175 11 мая 2021 года. В результате происшествия погибли девять человек, из которых семь - дети. Еще десятки человек получили ранения разной степени тяжести. Галявиев сдался полиции и в апреле 2023 года он был приговорен Верховным судом РТ к пожизненному наказанию. На этой неделе апелляция утвердила приговор.

На заседании в четвертом апелляционном суде общей юрисдикции в Нижнем Новгороде адвокат Галявиева Руслан Нуриахметов заявил, что суд первой инстанции не разрешил вопрос о психическом состоянии подзащитного на момент совершения преступления. Он также отметил, что заключения комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз противоречили друг другу. Представитель гособвинения с доводами не согласился. Пожизненный приговор был оставлен.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Актер Пашутин: «Пугачева не подозревала, что Россия проживет без нее»

Интересное в Казани

день назад

Планирую строить из дерева: какой материал выбрать?

обработка против тараканов м калужская

Новости Казани

4 часа назад

Кружил в небе четыре часа: над Казанью заметили самолет-ретранслятор

Интересное в Казани

2 дня назад

Недержание мочи, запоры и дискомфорт в интимной жизни: как девушкам из Казани избавиться от деликатных проблем после родов

палубная укладка плитки в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

«Направлены против безопасности РФ»: в Казани начался суд над блогершей, осудившей СВО

Новости Татарстана

день назад

Будут использовать комфортабельные реактивные самолеты: из Казани в Киров запустят авиарейсы

Новости Татарстана

день назад

«Адвокат посчитал, что Галявиев подлежит оправданию»: суд принял решение о сроке казанского стрелка

Новости Казани

38 минут назад

Общая сумма достигает 250 тысяч: в Казани изберут меру пресечения главе медколледжа

Лонгриды

2 часа назад

От 1 до 200 млн рублей: какую квартиру можно дешево купить в Казани
Новости Казани
3 часа назад

Откроют уже в декабре: стало известно о завершении работ на трассе, соединяющей Казань с Москвой

Откроют уже в декабре: стало известно о завершении работ на трассе, соединяющей Казань с Москвой

Важное в РТ

58 минут назад

В коттеджных поселках двух районов Татарстана улучшили мобильную связь

Новости Татарстана

3 часа назад

Прокуратура приступила к проверке: в Нижнекамске утонул подросток

Новости Татарстана

4 часа назад

15 и 16 августа в Казани пройдет ярмарка недвижимости

Новости Татарстана

5 часов назад

Откроют уже на днях: стало известно, как продвигаются работы на дороге под мостом реки Мелекеска в Челнах
Приговор был утвержден: стало известно, где будет отбывать наказание устроивший стрельбу в казанской школе Галявиева
Новости Казани
48 минут назад

Приговор был утвержден: стало известно, где будет отбывать наказание устроивший стрельбу в казанской школе Галявиева

Новости Казани

5 часов назад

«Мы пока занимаемся мазохизмом»: тренер «Рубина» высказался о последней игре команды

Новости Казани

17 часов назад

Пассажиропоток вырос в четыре раза: поезд между Казанью и Нижним Новгородом пользуется большой популярностью

Новости Татарстана

18 часов назад

Проводится по доброй традиции: в Казани ребятам вновь помогут собраться в школу
В силу вступили крупные изменения на рынке недвижимости. Что нужно знать?
Полезное
6 дней назад

В силу вступили крупные изменения на рынке недвижимости. Что нужно знать?