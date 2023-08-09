Приговор был утвержден: стало известно, где будет отбывать наказание устроивший стрельбу в казанской школе Галявиева

Устроившего стрельбу в гимназии №175 в Казани Галявиева отправят в «Черный дельфин»

Ильназ Галявиев, который был пожизненно осужден за стрельбу в гимназии Казани, в результате которой погибли девять человек, будет отбывать наказание в колонии «Чёрный дельфин», сообщает «БИЗНЕС Online».

Известно, что сейчас Галявиев находится в одном из СИЗО Казани, но уже в ближайшее время он будет отправлен в колонию для пожизненно осужденных.

Напомним, что молодой человек устроил массовый расстрел в гимназии №175 11 мая 2021 года. В результате происшествия погибли девять человек, из которых семь - дети. Еще десятки человек получили ранения разной степени тяжести. Галявиев сдался полиции и в апреле 2023 года он был приговорен Верховным судом РТ к пожизненному наказанию. На этой неделе апелляция утвердила приговор.

На заседании в четвертом апелляционном суде общей юрисдикции в Нижнем Новгороде адвокат Галявиева Руслан Нуриахметов заявил, что суд первой инстанции не разрешил вопрос о психическом состоянии подзащитного на момент совершения преступления. Он также отметил, что заключения комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз противоречили друг другу. Представитель гособвинения с доводами не согласился. Пожизненный приговор был оставлен.