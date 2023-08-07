«Адвокат посчитал, что Галявиев подлежит оправданию»: суд принял решение о сроке казанского стрелка

Суд оставил пожизненный срок стрелку Казани Ильназу Галявиеву

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе наказание в виде пожизненного заключения Ильназу Галявиеву, который весной 2021 года устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Напомним, что в результате его действия девять человек погибли и боле 130 получили тяжелые ранения.

Председательствующий судья Николай Волков сказал, что приговор Верхнего суда РТ в отношении Галявиева Ильназа Ринатовича остается без изменений, а апелляционные жалобы без удовлетворений.

Адвокат Галявиева Руслан Нуриахметов посчитал, что суд первой инстанции не разрешил вопрос психического состояния его подзащитного на момент совершения преступления и отметил, что заключения двух комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз противоречили друг другу. Также адвокат посчитал, что Галявиев подлежит оправданию по части 2 статьи 167 УК РФ, так как не была доказана значительность причиненного ущерба исполнительному комитету Казани. Представитель гособвинения Сергей Лукоянов с доводами адвоката не согласился, сообщает ТАСС, и отметил, что суд учел все обстоятельства дела при вынесении приговора.