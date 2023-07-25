Приглашены «Любэ»: в Казани на празднике «Я выбираю небо» выступит известный коллектив

«Любэ» выступит в Казани 4 августа 2023 года на празднике «Я выбираю небо»

На ежегодном празднике «Я выбираю небо» 4 августа в столице РТ выступил группа «Любэ». Концерт будет проходить на площадке возле центра семьи «Казан». Помимо известного коллектива, на сцену выйдут и татарские артисты - группа «Казан егетлэре», победители и лауреаты фестивалей «Наше время – Безнең Заман», «Созвездие – Йолдызлык» и другие.

Здесь же организуют «Аллею профориентации», в которой будут принимать участие КНИТУ-КАИ, Казанский авиационно-технический колледж, Казанский авиационный завод, танковое училище, вертолетный завод Казани и другие. Начало мероприятия в 18:00. Напомним, что в этом году не состоится традиционного авиашоу.

Цель события - популяризация авиации и вовлечение молодежи в отрасль путем демонстрации достижений России в области воздухоплавания и авиастроения. Праздник будет привязан к столетию основания отечественной гражданской авиации, а также к 90-летию со дня создания Центрального аэроклуба Татарстана ДОСААФ России.