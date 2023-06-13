Причины предстоит установить: в Казани загорелся склад вторсырья рядом с КОМЗ

В Казани 13 июня загорелся склад на предприятии по переработке вторсырья рядом с КОМЗ

Сегодня, 13 июня 2023 года, в Казани произошло возгорание на складе предприятия по переработке вторсырья, расположенном на Липатова, 37д. В социальных сетях очевидцы стали публиковать сообщения о пожаре, который они заметили возле Казанского оптико-механического завода.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан, подтвердилась информация о произошедшем возгорании. Известно, что сообщение о случившемся поступило в 9:56. Горел склад, расположенный на территории предприятия по переработке бумаги, вторсырья, мусора и других категорий отходов. Причины случившегося предстоит установить специалистам.