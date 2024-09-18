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Президент ФК «Сокол» Казань объяснил отставку главного тренера Сергея Рыжикова

Сегодняшняя тренировка "Сокола" прошла под руко...

pixabay.com

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В пресс-службе казанского футбольного клуба «Сокол» рассказали о причинах отставки Сергея Рыжикова с поста главного тренера.

«Причину отставки тренера уже озвучил СМИ президент клуба Тимур Калимуллин — спортивные результаты команды», — заявил корреспонденту ProKazan пресс-атташе ФК «Сокол» Александр Егоров.

Была задача — получить серебро, но команда отдалилась от этой цели. «Сокол» был в четырех очках от первого места после первого круга, это давало команде путевку в «Серебро». Сейчас команде не хватает 7 очков до первого. Клуб проиграл не только прямым конкурентам, но и потерял очки в играх с командами из нижней части турнирной таблицы.

Задача по повышению в классе, которая по-прежнему стоит перед командой, сильно осложнилась, рассказали Prokazan в пресс-службе ФК.

«Сегодняшняя тренировка «Сокола» прошла под руководством тренера Рустема Сабирзянова, который руководил командой весь первый круг как исполняющий обязанности главного тренера», — отметил пресс-атташе команды Александр Егоров.

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