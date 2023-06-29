Превысила скорость: в Казани женщина на Audi сбила ребенка

В Казани женщина на Audi 28 июня сбила 7-летнего ребенка

Стало известно об аварии, которая произошла в Казани накануне, 28 июня 2023 года. Сообщается, что ДТП имело место в 18:15 на улице Достоевской. Женщина двигалась на автомобиле "Ауди" по двору дома №40 и, превысив скорость, сбила семилетнего ребенка. В результате ДТП мальчик был госпитализирован с травмами, сообщает kazved.ru.

Ранее были опубликованы данные о том, что в столице республики за пять месяцев 2023 года было зарегистрировано 179 наездов на пешеходов, в результате чего семь человек погибли, а 177 получили травмы разной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД напоминают, что водителям необходимо строго соблюдать все установленные правила дорожного движение и не превышать скоростной режим.