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Премьер Малайзии примет участие в саммите БРИКС в Казани в октябре

На полях Восточного экономического форума в 202...

Википедия/Didiz

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Премьер-министр Малайзии будет участвовать в саммите БРИКС, который состоится в региональной столице Татарстана уже в период с 22 по 24 октября 2024 года. Об этом рассказали РИА Новости.

Не так давно Анвар Ибрагим сообщил, что на полях Восточного экономического форума в 2024 году получил приглашение главы государства Владимира Владимировича Путина принять участие в саммите.

Россия организует больше 200 политических, экономических и общественных событий. Главным станет саммит стран БРИКС с участием президентов, который состоится в Казани у же в этом месяце.

Ранее мы писали о том, что в Казани уже 12 октября пройдет концерт группы "Заточка".

Специалисты приглашают жителей и гостей Казани на роскошное музыкальное действо, которое отпечатается в сердце и памяти посетителей на долгие года.

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