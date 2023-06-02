Представят новую программу: в парке Салават Купере в Казани пройдет рок-концерт

Рок-концерт пройдет 3 июня в Казани в парке в Салават Купере

Завтра, 3 июня, в парке Салават Купере пройдет выступление эстрадного оркестра Aurora. Музыканты выйдут на сцену с новой программой рок-песен. Они исполнят каверы на хиты популярных групп: AC/DC, Queen, Rammstein, «Король и шут», Nirvana, Scorpions и других.

Начало музыкальной программы запланировано на 16:00 в амфитеатре парка. Как сообщили в Дирекции парков и скверов Казани, вход на мероприятие будет свободным для всех желающим.

Этим летом в общественных пространствах Казани будут проходить и другие мероприятия. На теплый сезон уже запланированы инклюзивные показы фильмов, проведение лекций открытые тренировки и другие события.