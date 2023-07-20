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· Полина Модестова

«Предложили около 25 тысяч рублей за подготовку преступления»: суд арестовал обвиняемого в подготовке поджога военной техники в Казани

В Казани 20 июля суд арестовал обвиняемого в подготовке поджога военной техники
«Предложили около 25 тысяч рублей за подготовку преступления»: суд арестовал обвиняемого в подготовке поджога военной техники в Казани

pixabay

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Советский районный суд Казани арестовал 29-летнего Сергея Новикова, которого обвиняют в подготовке поджога военной техники в городе. Как сообщает ТАСС, его было предъявлено обвинения в участии в деятельности террористической организации.

В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с содержанием в ФКУ СИЗО-1 сроком на два месяца, до 18 сентября 2023 года.

С ходатайством о заключении Сергея Новикова под стражу выступил Айрат Гиниятуллин, старший следователь по особо важным делам следственного управления СК РФ.

Сам обвиняемый против избранной меры пресечения не возражал. Он заявил, что полностью признает свою вину. Отвечая на вопросы журналистов, Новиков сказал, что за подготовку преступления ему предложили около 25 тысяч рублей. Он согласился из-за сложной жизненной ситуации. Теперь мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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