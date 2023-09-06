Позже вернется тепло: стало известно, когда в Татарстане резко похолодает и начнутся дожди

Метеоролог Переведенцев сообщил о резком похолодании в Татарстане 7 сентября

В Татарстан надвигается циклон, который принесет резкую смену погоды уже в этот четверг, 7 сентября, сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии природопользования КФУ Юрий Переведенцев со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

Если сегодня, 6 сентября, еще сохранится теплая и сухая погода, а температура воздуха будет держаться на отметке в плюс 24, то на следующий день, 7 сентября, заметно похолодает. Воздух прогреется лишь до 15 градусов, начнутся дожди. Такая же погода ожидается и в пятницу, 8 сентября, возможно и большее снижение температуры.

При этом, как отмечает метеоролог, похолодание сильно не задержится. По его прогнозам, к выходным придет потепление - в субботу ожидается 17 градусов, а в воскресенье - до плюс 20.