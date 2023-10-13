Позволит заметно снизить затраты: разработка ученых из КФУ удешевит производство лекарств в РФ

Российские ученые из КФУ нашли способ удешевить производство лекарств

Ученый Казанского федерального университета разработали новые способы приготовления полиморфов - упаковок кристаллического строения - лекарственных веществ. Открытие химиков позволит заметно снизить затраты на разработку и внедрение новых лекарственных средств, о чем сообщает «Газета.ru», ссылаясь на Минобрнауки РФ.

Полиморфы - разные кристаллические упаковки одного и того же вещества. Именно от них зависит биодоступность лекарств, то есть скорость их растворения в воде. а в ряде случаев и то, на какой орган лекарственное вещество будет действовать.

В связи с этим производителям препаратов необходимо знать все полиморфы соединений, которые они использую в лекарствах, а обнаружение новых полиморфов уже известных веществ может привести к дополнительным затратам на изучение их фармакологического действия.

Как объяснил профессор кафедры физическое химии, ведущий научный сотрудник НИЛ «Новые методы обработки и анализа материалов для медицины в условиях сверхбыстрого нагрева и охлаждения» Химического института КФУ Валерий Горбачук, если разработчиком не найден полиформ вещества, конкурент может обнаружить полиморф и начать продавать лекарство под своей торговой маркой, обойдя авторские права. Таким образом открывается целое поле возможностей для создания отечественных лекарств.