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Позволит заметно снизить затраты: разработка ученых из КФУ удешевит производство лекарств в РФ

Российские ученые из КФУ нашли способ удешевить производство лекарств
Позволит заметно снизить затраты: разработка ученых из КФУ удешевит производство лекарств в РФ

pixabay

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Ученый Казанского федерального университета разработали новые способы приготовления полиморфов - упаковок кристаллического строения - лекарственных веществ. Открытие химиков позволит заметно снизить затраты на разработку и внедрение новых лекарственных средств, о чем сообщает «Газета.ru», ссылаясь на Минобрнауки РФ.

Полиморфы - разные кристаллические упаковки одного и того же вещества. Именно от них зависит биодоступность лекарств, то есть скорость их растворения в воде. а в ряде случаев и то, на какой орган лекарственное вещество будет действовать.

В связи с этим производителям препаратов необходимо знать все полиморфы соединений, которые они использую в лекарствах, а обнаружение новых полиморфов уже известных веществ может привести к дополнительным затратам на изучение их фармакологического действия.

Как объяснил профессор кафедры физическое химии, ведущий научный сотрудник НИЛ «Новые методы обработки и анализа материалов для медицины в условиях сверхбыстрого нагрева и охлаждения» Химического института КФУ Валерий Горбачук, если разработчиком не найден полиформ вещества, конкурент может обнаружить полиморф и начать продавать лекарство под своей торговой маркой, обойдя авторские права. Таким образом открывается целое поле возможностей для создания отечественных лекарств.

«Мы разработали способ поиска и приготовления полиморфов, который позволяет свести случайность их обнаружения к минимуму. Обычно полиморфы кристаллизуют из растворов или расплавов. То есть исходное состояние — жидкое. У нас же все процессы твердофазные. Это позволяет стабилизировать кристаллические формы с наименее плотной упаковкой — соответственно, с наибольшей биодоступностью. То есть твердофазный процесс позволяет зафиксировать состояние полиморфа в наименее стабильной форме. До открытия нами нового метода процесс осуществлялся из растворов и расплавов, могли не обнаружить некоторые формы для, казалось бы, самых известных и изученных веществ», - объясняет Валерий Горбачук.

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